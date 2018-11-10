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Samir Nasri West Ham'dan dünyaları istedi

Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin 18 aylık doping cezası geçen ay sona erdi. West Ham'ın istediği Fransız yıldızın talep ettiği yıllık ücret dudak uçuklattı: 5 milyon pound...

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Arsenal, Manchester City gibi devlerin yanı sıra Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin 18 aylık doping cezası geçen hafta bitti.

31 yaşındaki yıldızın talibi eski teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı West Ham United... 65 yaşındaki teknik adam eski öğrencisini takımında görmek istiyor. Manuel Lanzini, Andriy Yarmolenko, Carlos Sanches ve Jack Wilshere gibi yıldızlar sakatlıklarla boğuşurken, hücuma bir takviye  isteyen Pellegrini gözünü Samir Nasri'ye çevirdi.

Cezayir asıllı Fransız yıldızın West Ham United'a transfer olmak için haftalık 5 milyon pound istediği konuşuluyor. Samir Nasri'nin imza atarsa en az haftalık 100 bin pound kazanacağı öğrenildi. 

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