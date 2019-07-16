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Şampiyon Djokovic: Çim çok lezzetliydi

Federer’i 3-2 yenip Wimbledon’da kupayı kaldıran Sırp raket, sevinçten yediği çimler için böyle dedi ve ekledi: “Hala öğütmeye çalışıyorum.”

  • Star Spor
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WİMBLEOON Tenis Turnuvası’nda, 4 saat 57 dakika süren maçtan sonra İsviçreli Roger Federer’i 3-2 yenip şampiyon olan Sırp Novak Djokovic, sevinçten koparıp yediği çimlerle ilgili olarak, “İnanılmaz lezzetliydi, hâlâ öğütmeye çalışıyorum” dedi. Finali izleyenlerin çoğunun rakibini tuttuğunu belirten şampiyon, “Federer-Federer tezahüratlarını ben ‘Novak’ olarak duyordum. Bu da beni daha çok motive etti, mental gücümü arttırdı” ifadelerini kullandı.

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