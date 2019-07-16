Şampiyon Djokovic: Çim çok lezzetliydi

WİMBLEOON Tenis Turnuvası’nda, 4 saat 57 dakika süren maçtan sonra İsviçreli Roger Federer’i 3-2 yenip şampiyon olan Sırp Novak Djokovic, sevinçten koparıp yediği çimlerle ilgili olarak, “İnanılmaz lezzetliydi, hâlâ öğütmeye çalışıyorum” dedi. Finali izleyenlerin çoğunun rakibini tuttuğunu belirten şampiyon, “Federer-Federer tezahüratlarını ben ‘Novak’ olarak duyordum. Bu da beni daha çok motive etti, mental gücümü arttırdı” ifadelerini kullandı.