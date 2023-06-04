Şampiyon Napoli sezonu galibiyet ile kapattı

Ligde 2022-2023 sezonunda şampiyonluğunu haftalar öncesinde ilan eden Napoli, küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Sampdoria'yı Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında Napoli, 64. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

85. dakikada Giovanni Simeone Napoli adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.

TARAFTARLAR AYAKTA ALKIŞLADI

Sampdoria takımında forma giyen ve son maçına çıkan 40 yaşındaki emektar golcü Fabio Quagliarella, 87. dakikada Ivanovic'e yerini bırakırken sahada duygu dolu anlar yaşandı. 2009-2010 sezonunda da Napoli forması giyen Quagliarella, oyundan çıkarken Napolilerce ayakta alkışlandı.

Napoli, Sampdoria'yı 2-0 yenerek, Serie A'da 2022-2023 sezonunu 90 puanla şampiyon olarak tamamladı. Napoli, ligde en yakın rakibi Lazio'nun 16 puan önünde mutlu sona ulaşmış oldu.

Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de 26 golle, Serie A'da 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen kupa töreniyle Napoli takımı oyuncuları ve teknik heyeti şampiyonluk madalyalarını ve kupasını aldı.

Napoli takımı, stat içinde kupayla şampiyonluk turu atarken, 33 yıl sonra gelen lig şampiyonluğu Napolilerce büyük coşkuyla kutlandı.