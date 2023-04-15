İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyon Samsunspor'da 19 oyuncu bir ilki yaşadı
Spor

Şampiyon Samsunspor'da 19 oyuncu bir ilki yaşadı

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon şampiyon olan Samsunspor'da 19 futbolcu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Şampiyon Samsunspor'da 19 oyuncu bir ilki yaşadı
ABONE OL

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'da kadroda bulunan 19 oyuncu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşarken, 9 oyuncu bu duyguyu daha önce tattı.

Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Türkiye profesyonel liglerinin tarih olarak en erken şampiyonluğunu ilan eden kırmızı-beyazlılarda kadroda bulunan ve sezon içerisinde süre alan 19 futbolcu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kadrodaki 9 oyuncu şampiyonluk duygusunu daha önce en az 1 kez daha yaşarken, 4 futbolcu ise geçen sene oynadıkları takımlarda da Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamışlardı.

19 OYUNCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Samsunspor kadrosunda bulunan oyunculardan Jakup Szumski, Zeki Yavru, Soner Gönül, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Celil Yüksel, Yunus Emre Çift, Kadeem Harris, Moryke Fofana, Cihan Kahraman, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Emre Demir, Barış Alıcı, Gaetan Laura, Ahmet Sağat, Polat Yaldır ve Moussa Guel daha önce oynadıkları takımlarda lig şampiyonluğu yaşamamışlardı.

9 OYUNCU ŞAMPİYONLUĞUN GEDİKLİSİ

Karadeniz temsilcisinin kadrosunda bulunan futbolculardan kaleci Aykut Özer daha önce Fatih Karagümrük ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Stoper Alim Öztürk daha önce oynadığı Cambur, Hearts ve Ümraniyespor ile şampiyonluk duygusunu tattı. Yusuf Abdioğlu, son oynadığı 4 takımla da Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı yakaladı. Abdioğlu Ankaragücü ile 2 kez olmak üzere Hatayspor ile Samsunspor ile de Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Sol bek Mücahit Albayrak daha önce Gaziantep FK ve Erzurumspor FK ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. Samsunspor'un kaptanı Osman Çelik de daha önce Antalyaspor ve Erzurumspor FK ile bu sevinci yaşarken, Ali Kaan Güneren'de Ankaragücü forması ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin geçen yıl Süper Lig'e çıkma sevinci yaşarken, Brezilyalı golcü Douglas Tanque de Portekiz 2. Ligi'nde Paços De Ferreira ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Samsunspor ile bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Alim Öztürk ile Yusuf Emre Gültekin geçen yıl Ümraniyespor ile bu sevinci yaşlarken, Yusuf Abdioğlu ile Ali Kaan Güneren de Ankaragücü ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.