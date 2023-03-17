Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Real Madrid-Chelsea
Internazionale Milan-Benfica
AC Milan-Napoli
Manchester City-Bayern Münih
Çeyrek final eşleşmelerinin ardından; Milan-Napoli galibi, Inter-Benfica galibiyle; Real Madrid-Chelsea galibi M. City-Bayern galibiyle yarı finalde karşı karşı gelecek.
Final maçı ise 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.