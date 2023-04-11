Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Benfica, Inter'i konuk ediyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Benfica ile Avrupa'ya damga vuran İtalyan takımları arasında yer alan Milano temsilcisi Inter karşı karşıya gelecek.

Tarihte iki takım arasındaki dördüncü karşılaşma olacak maçta daha önce Inter iki kez galip gelirken bir kez ekipler yenişemedi, Benfica'nın galibiyeti bulunmuyor.

Benfica, gruplardan PSG, Juventus ve M. Haifa'nın önünde lider çıkarken son 16 turunda da Club Brugge'u toplam 7-1 gibi ezici bir skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Inter ise Bayern, Barcelona ve V.Plzen'in olduğu gruptan Bayern'in ardından ikinci çıktı ve ardından son 16 turunda 1-0 ile Porto'yu turnuva dışında bıraktı.

Benfica'da Otamendi sarı kart cezalısıyken Alexander Bah, Julian Draxler, Gonçalo Guedes ve Mihailo Ristic saktlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu ve Dalbert formasından uzak kalırken Milan Skriniar'ın durumu şüpheli.

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Inter maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Exxen ve TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

BENFICA - INTER

Benfica: Vlachodimos, Moraes, A.Silva, Morato, Grimaldo, Luis, Chiquinho, Mario, R.Silva, Aursnes, Ramos

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lukaku, Martinez