2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sayılı gün kaldı. Manchester City ile İnter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği final maçı bu sene İstanbul'da düzenlenecek. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Şampiyonlar Ligi final maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Manchester City - Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL BİLETLERİ NE KADAR?

"Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."

"Kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa sunuluyor. Başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilecek ve tahsis edilen fiyat kategorisinde en fazla iki bilet satın alınabilecek.

"Finale kalan takımların taraftarlarına ayrılan biletlerin satış ve tahsis süreci, ilgili kulüplerle birlikte düzenlenecektir. Kalan biletler ise yerel organizasyon yapısı, UEFA, UEFA'nın üye federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncılar içindir."

2023 Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak?