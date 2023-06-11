Şampiyonlar Ligi finalinde 1-0'lık skor gerçeği

2005 yılında normal süresi 3-3 sona eren Milan-Liverpool maçıyla 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yapan İstanbul, bu kez futbolseverleri tek gollü şampiyonlukla uğurladı.

Manchester City ile Inter arasında oynanan final mücadelesinde Rodri dışında gol atmayı başaran futbolcu olmadı.

Finalde geçen sezon Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, 2020-2021 sezonunda ise Chelsea, Manchester City'i aynı skorla yenerek kupayı kazanmıştı.

"MAÇIN FUTBOLCUSU" RODRİ



Manchester City'ye tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını getiren golün atan Rodri, "maçın futbolcusu" seçildi.

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, 68. dakikada attığı golle takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

KEVİN DE BRUYNE'NİN TALİHSİZLİĞİ YAKASINI BIRAKMADI



Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, iki yıl önceki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından bu finalde de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

31 yaşındaki futbolcu, Chelsea'ye 1-0 yenildikleri 2021 finalinin 60. dakikasında sakatlanarak yerini Gabriel Jesus'a bırakmıştı. De Bruyne bu maçta da 36. dakikada oyundan çıkarken, yerine Phil Foden girdi.

CARSON, İKİNCİ FİNALİNDEN DE KUPAYLA AYRILDI



Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı.

37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almış ve takımıyla şampiyonluğa uzanmıştı.

MANCHESTER CİTY, ŞAMPİYON OLAN 6. İNGİLİZ TAKIMI



Manchester City, İstanbul'daki zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren 6. İngiliz takımı oldu.

Daha önce Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Nottingham Forest, bu başarıya ulaşmıştı.