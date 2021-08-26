26 Ağustos 2021 Perşembe 12:45 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:45

Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde torbalar netleşti. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, kuraya 4. torbadan dahil olacak. Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere milyonlarca futbolseverin gözü kulağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminde. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam SAAT 19:00'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAPILACAK?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi yayıncı kuruluş Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Exxen üyeliği olmayanlar ise kura çekimini UEFA'nın resmi internet sitesi uefa.com'dan takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Siyah beyazlı takım, kuraya 4. torbadan katılacak.

1. TORBA

Chelsea (İngiltere) Villarreal (İspanya) Atletico Madrid (İspanya) Manchester City (İngiltere) Bayern Münih (Almanya) Inter (İtalya) Lille (Fransa) Sporting Lizbon(Portekiz)

2. TORBA

Real Madrid (İspanya) Barcelona (İspanya) Juventus (İtalya) Manchester United (İngiltere) PSG (Fransa) Liverpool (İngiltere) Sevilla (İspanya) Borussia Dortmund (Almanya)

3. TORBA

Shakhtar (Ukrayna) Porto (Portekiz) Ajax (Hollanda) RB Leipzig (Almanya) Salzburg (Avusturya) Benfica (Portekiz) Atalanta (İtalya) Zenit (Rusya)

4. TORBA

BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE) Dinamo Kiev (Ukrayna) Sheriff Tiraspol (Moldova) Club Brugge (Belçika) Young Boys (İsviçre) Milan (İtalya) Malmö (İsveç) Wolfsburg (Almanya)