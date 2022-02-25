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Spor

Şampiyonlar Ligi Rusya'dan alındı

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası St. Petersburg'un elinden alınarak Fransa'ya verildi.

AA25 Şubat 2022 Cuma 12:47 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 13:06
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UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası olağanüstü toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin, Saint Petersburg'dan alınarak Paris'teki Stade de France'a verildiğini duyurdu.

Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.

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