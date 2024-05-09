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Spor

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk! İki Türk'ten biri kazanacak

Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcular Arda Güler ve Salih Özcan kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun elinde yükselecek.

NTV Spor9 Mayıs 2024 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk! İki Türk'ten biri kazanacak
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Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran 2024 tarihinde Wembley Stadı'nda oynanacak finalin adı belli oldu: Real Madrid-Borussia Dortmund. Böylece Şampiyonlar Ligi kupası ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun ellerinde yükselecek. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE TÜRK DERBİSİ

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi eleyen Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i organizasyon dışına iten Real Madrid finalde karşı karşıya gelecek. Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Öte yandan Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun kazanması da kesinleşmiş oldu. Arda Güler veya Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nda formayı giyip bu kupayı kazanan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

A MİLLİ TAKIM'DA FORMA GİYMİŞ 5 İSİM FİNAL OYNAYIP KAYBETTİ

Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2000-2001 sezonunda Alman devinin kadrosunda bulunan Berkant Göktan ise milli takımda sadece alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

Berkant Gökhan, Bayern Münih'in o sezonki Şampiyonlar Ligi serüveninde sadece PSG maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.

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