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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçlarında 3 karşılaşma sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turu ilk ayağına oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 00:01 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçlarında 3 karşılaşma sona erdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçlarında 3 karşılaşma yapıldı.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında dün oynanması planlanan ilk maç öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi ve yaşanan olaydan dolayı maç ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu maç dışında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bu akşam oynanan maçların sonuçları şöyle:

Slovan Bratislava (Slovakya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-2

Rangers (İskoçya)-Servette (İsviçre): 2-1

Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0

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