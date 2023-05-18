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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan! İstanbul'da Türk finali

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı mağlup ederek finale çıkmıştı. Türk asıllı yıldız İlkay Gündoğan'ın forma giydiği Manchester City de dün akşam Real Madrid'i 4-0'lık skorla yenerek finale çıktı. İki Türk yıldız ülkelerinde oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

18 Mayıs 2023 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan! İstanbul'da Türk finali
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İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ve Inter karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma iki takımın yıldız oyuncuları İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için ise özel bir karşılaşma niteliğinde olacak. İki Türk yıldız ülkelerinde bir finalde birbirlerine rakip olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU: BU BİR RÜYA

Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Milan ile oynadıkları yarı final karşılaşmasından sonra açıkalamalarda bulundu. Milli yıldız "Evime geliyorum. Ülkemde Şampiyonlar Ligi finali oynamak inanılmaz olacak, bu bir rüya... Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum, bu sezon inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik." şeklinde konuştu

HAKAN ÇALHANOĞLU, 4. TÜRK OLACAK

Hakan Çalhanoğlu, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop ve Arda Turan'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi final maçında oynayacak 4. Türk futbolcu olacak.

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