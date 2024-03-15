Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İşte çeyrek finaldeki eşleşmeler:

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Barcelona

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Atletico Madrid - Dortmund / Paris-Saint-Germain - Barcelona

Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City