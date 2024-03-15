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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. İşte çekilen kuralar sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

15 Mart 2024 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İşte çeyrek finaldeki eşleşmeler:

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Barcelona

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Atletico Madrid - Dortmund / Paris-Saint-Germain - Barcelona

Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City

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