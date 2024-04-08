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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

IHA8 Nisan 2024 Pazartesi 11:32 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, yarın ve 10 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Çeyrek final ilk maçında yarın Arsenal ile Bayern Münih, Real Madrid ile de Manchester City karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Atletico Madrid-Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain-Barcelona mücadeleleri oynanacak. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak. Çeyrek final rövanş müsabakaları ise 16-17 Nisan'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

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