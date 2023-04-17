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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçları oynanacak. Seriyi galip tamamlayan ekipler yarı final hakkı kazanacak.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları oynanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarı finalistler, yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Manchester City 3, Inter ve son şampiyon Real Madrid 2, Milan ise bir gollük skor avantajıyla rövanşlara çıkacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

Yarın:

Chelsea (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (0-2)

Napoli (İtalya)-Milan (İtalya) (0-1)

19 Nisan:

Bayern Münih (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (0-3)

Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz) (2-0)

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