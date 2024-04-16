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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final rövanş karşılaşmaları bu akşam başlayacak. İşte maç programı...

AA16 Nisan 2024 Salı 10:41 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Bugün:

Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)

Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)

Yarın:

Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.

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