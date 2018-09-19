Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba gecesinin ilk maçları son erdi… E, F, G ve H Grubunda oynanan mücadelelerde toplamda 24 gol atıldı.

Gecenin sürprizini M.City deplasmanından 2-1’lik galibiyetle çıkan Lyon yaptı. Denayer ve Marcelo’nun takımı İngiliz devini Etihad’da devirirken, gecenin berabere biten maçında Shaktar Donetsk – Hoffenheim maçı 2-2 sona erdi.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in takımı Roma, Real Madrid deplasmanından çıkamadı. Genç yeteneğin 90 dakika forma giydiği maçta Madrid, Roma’yı 3-0’la devirirken, aynı grupta V.Plzen – CSKA Moskova ile 2-2 berabere kaldı.

İşte gecenin toplu sonuçları…

Ajax: 3 AEK: 0

Benfica: 0 B.Münih: 2

Shaktar Donetsk: 2 Hoffenheim: 2

M.City: 1 Lyon: 2

Real Madrid: 3 Roma: 0

V.Plzen: 2 CSKA Moskova: 2

Valencia: 0 Juventus: 2

Young Boys: 0 M.United: 3

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA