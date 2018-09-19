Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları...
Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba gecesinin ilk maçları son erdi… E, F, G ve H Grubunda oynanan mücadelelerde toplamda 24 gol atıldı.
Gecenin sürprizini M.City deplasmanından 2-1’lik galibiyetle çıkan Lyon yaptı. Denayer ve Marcelo’nun takımı İngiliz devini Etihad’da devirirken, gecenin berabere biten maçında Shaktar Donetsk – Hoffenheim maçı 2-2 sona erdi.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in takımı Roma, Real Madrid deplasmanından çıkamadı. Genç yeteneğin 90 dakika forma giydiği maçta Madrid, Roma’yı 3-0’la devirirken, aynı grupta V.Plzen – CSKA Moskova ile 2-2 berabere kaldı.
İşte gecenin toplu sonuçları…
Ajax: 3 AEK: 0
Benfica: 0 B.Münih: 2
Shaktar Donetsk: 2 Hoffenheim: 2
M.City: 1 Lyon: 2
Real Madrid: 3 Roma: 0
V.Plzen: 2 CSKA Moskova: 2
Valencia: 0 Juventus: 2
Young Boys: 0 M.United: 3
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