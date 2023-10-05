Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın, ikinci günün sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

Manchester City, Leipzig deplasmanında erken bir şekilde öne geçti ama devamını getiremedi. Leipzig ikinci yarıya golle başladı, sonrasında Manceshter City gol için denemelere başladı. Pep Guardiola'nın öğrencileri 84'te bulduğu golle kazandı.

Borussia Dortmund ile Milan'ın mücadelesi milyonları ekran başına kitledi. Ancak Almanya'daki maçta gol çıkmadı ve mücadele 0-0 bitti. Dortmund ve Milan ikinci haftada da gol atamadı!

Xavi yönetimindeki Barcelona, Porto deplasmanında ilk yarının son saniyelerinde öne geçti. İkinci yarıda sıkıntılar yaşamasına rağmen bu golü korumayı başaran Barcelona, 6 puanla liderliğini sürdürdü.

GECENİN SONUÇLARI

Celtic 1-1 Lazio

Newcastle United 3-1 PSG

Dortmund 0-0 Milan

Kızılyıldız 1-2 Young Boys

Leipzig 1-2 Manchester City

Porto 0-1 Barcelona

Atletico Madrid 3-2 Feyenoord

Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk