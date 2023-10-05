Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın, ikinci günün sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.
Manchester City, Leipzig deplasmanında erken bir şekilde öne geçti ama devamını getiremedi. Leipzig ikinci yarıya golle başladı, sonrasında Manceshter City gol için denemelere başladı. Pep Guardiola'nın öğrencileri 84'te bulduğu golle kazandı.
Borussia Dortmund ile Milan'ın mücadelesi milyonları ekran başına kitledi. Ancak Almanya'daki maçta gol çıkmadı ve mücadele 0-0 bitti. Dortmund ve Milan ikinci haftada da gol atamadı!
Xavi yönetimindeki Barcelona, Porto deplasmanında ilk yarının son saniyelerinde öne geçti. İkinci yarıda sıkıntılar yaşamasına rağmen bu golü korumayı başaran Barcelona, 6 puanla liderliğini sürdürdü.
GECENİN SONUÇLARI
Celtic 1-1 Lazio
Newcastle United 3-1 PSG
Dortmund 0-0 Milan
Kızılyıldız 1-2 Young Boys
Leipzig 1-2 Manchester City
Porto 0-1 Barcelona
Atletico Madrid 3-2 Feyenoord
Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk