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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Kerem Aktürkoğlu'dan!

Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United ağlarına gönderdiği gol, UEFA tarafından 'haftanın golü' seçildi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Kerem Aktürkoğlu'dan!
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray'a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "haftanın golü" seçildi.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, Aktürkoğlu'nun golü, haftanın golüne aday olan 4 gol arasında ilk sırada yer aldı.

UEFA tarafından haftanın golü için belirlenen 4 adaydan 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisi seçilirken maçta Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.

Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü, en iyi 3. gol seçilirken, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, karşı kaydettiği gol ise haftanın en iyi 4. golü oldu.

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