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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk etabı, oynanan 5 karşılaşma ile sona erdi.

27 Temmuz 2023 Perşembe 01:28 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam etti
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında, Galatasaray'ın ikinci eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i geçmesi halinde sonraki turdaki rakibini belirleyecek karşılaşma da oynandı.

Söz konusu maçta, Bulgaristan'ın Lodogorets takımı, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 1-1 berabere kaldı.

Organizasyonun 2. eleme turu maçlarının rövanşı, 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-0

Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus): 6-2

Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2

Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç): 0-0

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