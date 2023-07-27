Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam etti

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında, Galatasaray'ın ikinci eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i geçmesi halinde sonraki turdaki rakibini belirleyecek karşılaşma da oynandı.
Söz konusu maçta, Bulgaristan'ın Lodogorets takımı, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 1-1 berabere kaldı.
Organizasyonun 2. eleme turu maçlarının rövanşı, 1-2 Ağustos'ta oynanacak.
Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-0
Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus): 6-2
Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2
Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç): 0-0