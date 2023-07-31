İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9321
  • EURO
    29,7502
  • ALTIN
    1704.84
  • BIST100
    7219.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde heyecan rövanş maçları ile devam ediyor!
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan rövanş maçları ile devam ediyor!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçları salı günü başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris ile 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da Rams Park'ta rövanş maçına çıkacak.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:53 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan rövanş maçları ile devam ediyor!
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş ayağı, salı günü 4 maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turuna çıkacak takımlar, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, 2-2'lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 3. tura kalması halinde Olimpija Ljubljana-Ludogorets eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:

1 Ağustos Salı:

20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna) (3-1)

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Ludogorets (Bulgaristan) (1-1)

21.00 BATE (Belarus)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs): (2-6)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Zrinjski (Bosna Hersek) (1-0)

2 Ağustos Çarşamba:

17.00 Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-4)

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Rakow (Polonya) (2-3)

20.00 Hacken (İsveç)- Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (0-0)

20.00 Molde (Norveç)-HJK (Finlandiya) (0-1)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Sheriff (Moldova) (0-1)

20.00 Genk (Belçika)-Servette (İsviçre) (1-1)

21.00 Kopenhag (Danimarka)- Breidablik (İzlanda) (2-0)

21.30 Galatasaray-Zalgiris (Litvanya) (2-2)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.