Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Eşleşmeler belli oluyor...

Avrupa'nın gözbebeği turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ve yarı final kuraları bugün çekiliyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul finaline giden yolunun tüm eşleşmeleri belli olacak. Kura çekimi TSİ 14:00'te TV8,5 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Kura çekiminde 8 takım birbiriyle eşleştirilerek çeyrek final turu düzenlenecek, ardından ortaya çıkacak 4 maçın galipleri de birbirleriyle eşleştirilerek İstanbul finaline gidecek yol belli olacak.

İŞTE KURAYA GİRECEK 8 TAKIM:



BAYERN MÜNİH

REAL MADRID

CHELSEA

MANCHESTER CITY

NAPOLI

INTER

MILAN

BENFICA

*UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuralarında aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacak.

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ



UEFA'dan yapılan açıklamada çeyrek final mücadelelerinde ilk maçların 11-12 Nisan, rövanşların ise 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.

Yarı final ilk maçlarının 9-10 Mayıs ve rövanşların ise 16-17 Nisan'da oynanacağı ilan edilirken İstanbul'daki finalin tarihi ise 10 Haziran olarak belirlendi.

FİNAL İKİNCİ KEZ İSTANBUL'DA



Avrupa'nın en büyük kulüplerinin 68. kez yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası bu yıl 10 Haziran tarihinde İstanbul'da yapılacak.

Önce 2020 ve ardından 2021 yıllarında İstanbul'da oynanması planlanan final, Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememişti. Aradan geçen 1 yılın ardından ise İstanbul'un 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul daha önce 2005 yılında turnuvaya ev sahipliği yapmış ve Liverpool, penaltı atışları sonunda Milan'ı yenerek kupaya uzanmıştı.