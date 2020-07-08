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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kura tarihi belli oldu

UEFA, Şampiyonlar Ligi 8'li Final kura çekiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını açıkladı.

DHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:56 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:56
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'in bir üst tura yükseldiği turnuvada 8'li Final için 8 aday kalırken, son 16 turunda ikinci ayak müsabakaları oynanamayan Chelsea - Bayern Münih, Napoli - Barcelona, Real Madrid - Manchester City ve Lyon - Juventus maçlarının tamamlanmasıyla 8'li Final'e katılan takımlar belli olacak. 10 Temmuz Cuma günü yapılacak kura çekiminde bu eşleşmelerin kazananları ve çıkmayı garantileyen 4 takım arasında bir eşleşme sağlanacak.

7-8 AĞUSTOS'TA HEYECAN START ALACAK

7-8 Ağustos tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da son 16 turundan kalan 4 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek son 4 takım belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos tarihlerinde yarı final müsabakaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 23 Ağustos'ta Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.

8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçların hepsi José Alvalade Stadyumu ile Işık Stadyumu'nda oynanacak.

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