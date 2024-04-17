Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler bu akşam belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı devam ediyor.
Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund'un yarı finale yükselmesinin ardından yarı finale çıkacak diğer ekipler bugünkü maçların ardından belli olacak.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID
Manchester City, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Etihad'da Real Madrid'i konuk edecek.
İki takım arasında İspanya'da oynanan maç büyük bir heyecana sahne olmuş ve 3-3 sona ermişti.
Manchester City ile Real Madrid arasında saat 22.00'de başlayacak maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City XI: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland.
Real Madrid XI: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo
BAYERN MUNIH - ARSENAL
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının diğer ayağında Bayern Münih, sahasında Arsenal'i konuk edecek. İki takım arasında Londra'daki ilk maç 2-2 sona ermişti.
Allianz Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih XI: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sane, Müller, Musiala; Kane
Arsenal XI: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Martinelli