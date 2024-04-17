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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler bu akşam belli olacak

Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler bugünkü maçların ardından belli olacak. Manchester City ile Real Madrid, Bayern Münih ile Arsenal karşılaşacak.

17 Nisan 2024 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler bu akşam belli olacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı devam ediyor.

Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund'un yarı finale yükselmesinin ardından yarı finale çıkacak diğer ekipler bugünkü maçların ardından belli olacak.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID

Manchester City, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Etihad'da Real Madrid'i konuk edecek.

İki takım arasında İspanya'da oynanan maç büyük bir heyecana sahne olmuş ve 3-3 sona ermişti.

Manchester City ile Real Madrid arasında saat 22.00'de başlayacak maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City XI: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland.

Real Madrid XI: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo

BAYERN MUNIH - ARSENAL

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının diğer ayağında Bayern Münih, sahasında Arsenal'i konuk edecek. İki takım arasında Londra'daki ilk maç 2-2 sona ermişti.

Allianz Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih XI: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sane, Müller, Musiala; Kane

Arsenal XI: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Martinelli

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