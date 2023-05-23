Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

Avrupa'da sezonun sona ermesine kısa süre kala Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar belli olmaya başladı.

Ülke puanlarına göre ligde garantiledikleri pozisyonları gereği Şampiyonlar Ligi bileti alacak takımların 17'si belli oldu. Liglerin tamamlanması ve oynanacak eleme turları sonrası Şampiyonlar Ligi her sezon olduğu gibi yeni sezonda 32 takımla start alacak.

Buna göre ülkelerine göre Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar şöyle oluştu:

İNGİLTERE

Manchester City

Arsenal

Newcastle

İSPANYA

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid

İTALYA

Napoli

ALMANYA

Bayern

Dortmund

Leipzig

FRANSA

PSG

PORTEKİZ

Benfica

Porto

HOLLANDA

Feyenoord

İSKOÇA

Celtic

AVUSTURYA

Salzburg

SIRBİSTAN

Kızılyıldız