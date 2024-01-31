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Spor

Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan

Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi golü seçildi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 14:47 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan
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UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu sezon Devler Ligi gruplarında atılan en güzel golleri sıraladı.

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, RAMS Park'ta Manchester United maçında attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Aynı maçta Bruno Fernandes'in, Galatasaray'a attığı gol ise beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan grup aşamasındaki en güzel goller listesinin ikinci sırasında Galatasaray'dan Tete'nin Kopenhag maçında attığı gol de yer aldı.

Braga forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Armindo Bruma'nın, Union Berlin maçındaki golü en güzel goller listesinde altıncı sırada yer aldı.

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