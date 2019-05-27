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Şampiyonluğun 'gizli hikayesi' binlerce beğeni aldı

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

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Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, dün Türk Telekon Arena'da zaferini kutladı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim ise, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Buse Terim, kişisel Instagram hesabından, tüm bir sezonu, herkesten gizli olarak kayda alarak, olayların perde arkasında yaşanılanları gösterdi. Videoyu ilk kez paylaştığını belirten Buse Terim, kendi ailesinin de bu görüntülerden haberi olmadığını ifade ederek, büyük bir sürpriz yaptı.

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