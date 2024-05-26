Ligin 38. ve son haftasına ikinci sıradan giren Fenerbahçe, geçen hafta lider Galatasaray'ı deplasmanda 10 kişi mağlup ederek şampiyonluk umudunu son maça taşımayı başarmıştı. Şimdi sarı lacivertliler, haftalar öncesinde küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'dan 3 puan almak zorunda. Ancak matematiksel olarak bu yeterli değil. 1 puanla ligde kalmayı garantileyecek olan Konyaspor'un, Galatasaray karşısında kazanması gerekiyor. Başka bir ihtimal Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak.

DJİKU, JAYDEN, BATSHUAYİ CEZALI

F.Bahçe'de İstanbulspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazla olması teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, sarı kart cezalısı Michy Batshuayi ile birlikte Galatasaray maçının ardından PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Mert Hakan Yandaş, 3 maç ceza alan İrfan Can Eğribayat ve 1 maçla cezalandırılan Jayden Oosterwolde, İstanbulspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

FENER ÇİFT FORVETLE ÇIKABİLİR

Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıklarını atlatıp saha çalışmalarına başlayan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bu maçta forma giyemeyecek. Cengiz Ünder'in oynama durumu ise bir hayli düşük görünüyor. G.Saray maçında kanatta oynayan Szymanski'nin merkez orta saha ya da kanatta görev yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, çift forvetLe çıkabilir. Dzeko'nun yanında King ya da Serdar Dursun oynayacak.