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Spor

Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim'e tepki yağdı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını zora soktu. Yunanistan ekibinde taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e tepki yağdırdı.

28 Nisan 2024 Pazar 23:08 - Güncelleme:
Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim'e tepki yağdı
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Yunanistan Süper Ligi'nde Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Panathinaikos'ta taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'i ıslıkla protesto etti.

YUHALANDI

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunmak için saha içine giren Terim'i gören Panathinaikos taraftarları, tecrübeli teknik adamı yuhaladı.

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; olay esnasında stadyumda yaklaşık 1,000 ila 2,000 kişi kaldı ve Terim'in flaş röportaj için döndüğünü gördüklerinde, yuhalamalarla tepki gösterdiler.

Habere göre; Panathinaikos taraftarları, şampiyonluktan uzaklaşılmasında 1 numaralı sorumlu olarak Fatih Terim'i görüyor.

TELEFONUNU FIRLATTI

Fatih Terim kaybedilen Aris maçında öfkelenip telefonunu yere fırlattı.

FATİH TERİM ÇOK KISA KONUŞTU

Maçın ardından yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yapan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı;

"Büyük bir avantajı kaybettik. Maçta çok erken geriye düştük. Çok üzgünüm. Ligde dev bir avantajı kaybettik."

71 puanlı Panathinaikos, şampiyonluk grubunda lider AEK'nın 4 puan gerisinde bulunuyor.

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