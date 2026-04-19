Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ederken ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçları tamamlandı. Galatasaray haftayı hatasız tamamlarken, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise kritik puan kayıpları yaşadı.

Nefes kesen karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde;

PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 71

2- Fenerbahçe: 67

3- Trabzonspor: 65

4- Beşiktaş: 55

KRİTİK VİRAJ

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;

- Fenerbahçe

- Samsunspor (Deplasman)

- Antalyaspor

- Kasımpaşa (Deplasman)

Fenerbahçe'nin kalan haftalardaki fikstürü ise şu şekilde;

- Galatasaray (Deplasman)

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Eyüpspor

Trabzonspor'un kalan fikstürü ise şu şekilde;

- Konyaspor (Deplasman)

- Göztepe

- Beşiktaş (Deplasman)

- Gençlerbirliği