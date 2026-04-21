FENERBAHÇE

Alanyaspor (90+3)

Kasımpaşa (90+11)

Çaykur Rize (90+8)

TRABZONSPOR

Karagümrük (90+1, 90+2)

Başakşehir (90+1)

Başakşehir (90+3)

Süper Lig'de bitime 4 maç kala şampiyonluk yarışında ortaya çıkan tablo biraz da son dakikaların eseri oldu. Fener ve Trabzon uzatma anlarında kaleyi koruyamamasının sancısını çekti. Galatasaray ise 90'dan sonra duvar örerek maçlarda sürprize izin vermedi. Puan tablosunda üçüncü sırada bulunan Trabzonspor tam 4 karşılaşmada 90'dan sonra gol yedi. Bu alanda yediği 6 golle ligin zirvesinde Kayserispor bulunuyor. Fenerbahçe ise 90+'larda yediği 3 kritik golle birçok kez lider olma fırsatını tepti.

İLK BÖLÜMDE DE ORTAK KRİZ!

Trabzonspor ligde en çok ve 1 ve 45. dakikalar arasında gol gördü. Bordo-Mavililer yediği 18 golle bu alanda ilk 4'te bulunuyor. Fenerbahçe de ilk yarılarda 16 kez kalesinde gole engel olamadı. Lider Galatasaray ise ilk 45 dakikada sadece 6 kez topu filesinde gördü. Sarı-Lacivertliler ve Bordo-Mavililer ilk ve uzatma bölümlerinde savunma yapmayı başaramadı. Galatasaray ise bu anlarda gösterdiği farkla şampiyonluk yarışında 4 puan öne geçmesini bildi. G.Saray daha çok 46-90 arasındaki bölümde bocaladı.

GOL ATMA TABLOSU DAHA YAKIN

Üç takımın gol attığı dakikalarda nispeten eşitlik var. Trabzon ilk 45 dakikada 20, G.Saray 26, F.Bahçe 27 gol attı. 45+'da F.Bahçe 3, Fırtına 4, Aslan 4 kez ağları salladı. 46-90'lık bölümde Sarı-Kırmızılılar 34 gol kaydederken Fenerbahçe 33, Bordo-Mavililer ise 29 gol kaydetti. Aslan ve Kanarya 90+'da 5'er kez topu ağlarla buluştururken Karadeniz ekibi bu bölümde 4 kez sevinç yaşadı. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olan Aslan, hücum anlamında Kanarya, savunmada ise Göztepe ile rekabette.