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Spor

Şampiyonluk yolunda anahtar Icardi'nin elinde

Uzun süre sakatlıkların ardından bir türlü eski formunu yakalamayan Mauro Icardi, Rizespor maçında attığı golle kendine geldi ve 24. şampiyonluğun ateşini yaktı.

Sabah10 Mart 2024 Pazar 11:22 - Güncelleme:
Şampiyonluk yolunda anahtar Icardi'nin elinde
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Taraftarların göz bebeği Mauro İcardi, son 10 haftaya girilirken kendini buldu.

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle formu düşen yıldız oyuncu, Çaykur Rizespor karşısında özlenen oyunundan esintiler sundu.

Golünü atan ve 'Aşkın Olayım' ile taraftarıyla bütünleşen İcardi hırsıyla dikkat çekti. Kritik anlarda sahne almayı seven yıldız, performansıyla adeta Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunun ateşini yaktı.

Geçen sezon son 10 maça girilirken 9 golü bulunan ve bu süreçte 13 golle şampiyonluğu getiren Tangocu, bu yıl ise son 10 haftaya 15 golle girecek.

Sarı-kırmızılılarda gözler son haftalarda yine İcardi'nin üzerinde olacak.

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