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Spor

Samsun'da maç sonu olay!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Markus Gisdol'ün ekibi Samsunspor evinde Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonunda Markus Gisdol ile Uğurcan Çakır arasında tartışma yaşandı.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 21:27 - Güncelleme:
Samsun'da maç sonu olay!
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Süper Lig'de Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından tartışma çıktı.

UĞURCAN VE GISDOL TARTIŞTI

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi. İkili arasında yaşanan itişme yaşandı.

Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.

Uğurcan Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.

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