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Spor

Samsun'da milli maç heyecanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Stadyumu'nun çevresini Türkiye-Galler mili maçı ve Süper Lig maçlarına hazırlıyor.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
Samsun'da milli maç heyecanı
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27 yıl sonra Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak olan Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli hazırlıklar hızla yapılıyor. 19 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Galler maçı için 19 Mayıs Stadyumu'nun etrafında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çevre düzenlemesi yapılıyor. Stadın çevresi kırmızı-beyaz-siyah taşlarla süsleniyor.

"TÜM HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı 27 yıl sonra tekrar Samsun'da ağırlayacak olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye-Galler mili maçı ve Samsunspor'un Süper Lig sezonu için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz 19 Mayıs Stadyumu çevresinde tüm hazırlıkları yapıyor. Bu kapsamda Sanayi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bin 950 metrelik çift şerit yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yolda kazı, dolgu ve zemin iyileştirmesi yapılarak daha konforlu hale getirdik. Takım otobüslerinin giriş yapacağı otopark kısmında düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Yine kaldırım yenileme çalışmalarımızda da sona gelindi. A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyorum. Bu heyecanı kentimizde yaşayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. A Milli Futbol Takımımızı kentimizde ağırlayacağımız maç gününü heyecanla bekliyoruz" dedi.

"UEFA STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YAPIYORUZ"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Tekkeköy İlçe Şefi Mustafa Gür, "A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanacağının açıklanmasının ardından 19 Mayıs Stadyumu'nun çevresinde hemen çalışmalara başladık. Çalışmalarımızı UEFA standartlarına uygun olarak yapıyoruz. Yol çalışmamız tamamlandı, kaldırım ve diğer çalışmalarımız ise devam ediyor. Ekiplerimiz seferber olmuş durumda, burada çalışmalarımızı hızla tamamlayacağız" diye konuştu.

"27 YIL SONRA SAMSUN'DA AĞIRLAYACAĞIZ"

Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın ise Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasının ardından UEFA ve Süper Lig normlarında bir çalışma yürütüldüğünü söyleyerek, "2024 UEFA Eleme Grubu için Galler Milli Takımı'nı ağırlayacağız. 27 sonra ilk defa Samsun'da milli maç oynanacak. Tüm kurumlarımızla birlikte iş birliği halinde stadyumumuzu hazırlıyoruz. 2 bölüm halinde çalışmalar yürütülüyor. Çevre düzenlemesi ve stadyumun içinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çevre düzenlemesi ile alakalı Büyükşehir Belediyemiz tarafından otopark alanları düzenleniyor. Asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Biz de stadyum içinde Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA'nın istediği normlara uygun düzenlemeler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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