Samsunlu sporcular şehre madalyalarla döndü

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde yapılan Croatia Valamar Junior Open 2023 Şampiyonası'nı Samsunlu milli sporcular 2'si altın 3'ü bronz madalya olmak üzere 5 madalya ile tamamladı. Samsun Büyükşehir Spor Kulübü milli sporcuları; karışık çiftlerde Buğra Aktaş ve Sinem Yıldız altın madalya, çift erkeklerde Buğra Aktaş ve Arda Doğaç Atan bronz madalya, tek erkeklerde ise Buğra Aktaş bronz madalya kazandı.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda da Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 8 madalya kazandı. Şampiyonaya katılan Bahadır Türken, Oğuz Kağan Gökmen ve Selim Nar'dan oluşan Yıldız Erkek Takımı Türkiye 2.'si, Eylül Nehir Uzun, Melek Ahu Çelik ve Nazire Hilal Özcan'dan oluşan Yıldız Bayan Takımı Türkiye 3.'sü, Eylül Nehir Uzun ve Selim Nar'dan oluşan Yıldız Pair Takımı Türkiye 3.'sü oldu.