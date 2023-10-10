İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2023 Salı / 26 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7244
  • EURO
    29,4143
  • ALTIN
    1657.85
  • BIST100
    8442.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunlu sporcular şehre madalyalarla döndü
Spor

Samsunlu sporcular şehre madalyalarla döndü

Samsun'u ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil eden sporcular kente 13 madalya ile döndü.

IHA10 Ekim 2023 Salı 20:04 - Güncelleme:
Samsunlu sporcular şehre madalyalarla döndü
ABONE OL

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde yapılan Croatia Valamar Junior Open 2023 Şampiyonası'nı Samsunlu milli sporcular 2'si altın 3'ü bronz madalya olmak üzere 5 madalya ile tamamladı. Samsun Büyükşehir Spor Kulübü milli sporcuları; karışık çiftlerde Buğra Aktaş ve Sinem Yıldız altın madalya, çift erkeklerde Buğra Aktaş ve Arda Doğaç Atan bronz madalya, tek erkeklerde ise Buğra Aktaş bronz madalya kazandı.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda da Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 8 madalya kazandı. Şampiyonaya katılan Bahadır Türken, Oğuz Kağan Gökmen ve Selim Nar'dan oluşan Yıldız Erkek Takımı Türkiye 2.'si, Eylül Nehir Uzun, Melek Ahu Çelik ve Nazire Hilal Özcan'dan oluşan Yıldız Bayan Takımı Türkiye 3.'sü, Eylül Nehir Uzun ve Selim Nar'dan oluşan Yıldız Pair Takımı Türkiye 3.'sü oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.