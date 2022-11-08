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Spor

Samsunspor: 18 - Adanaspor: 20

Samsunspor - Adanaspor rekabetinde 54. maç yarın oynanacak. Geride kalan 53 müsabakada, Adanaspor'un Samsunspor'a karşı galibiyet sayılarında 20-18 üstünlüğü bulunuyor.

IHA8 Kasım 2022 Salı 10:13 - Güncelleme:
Samsunspor: 18 - Adanaspor: 20
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Samsunspor, yarın Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 53 kez birbirlerine rakip oldular. Bu müsabakaların 18'ini Samsunspor, 20'sini ise Adanaspor kazandı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 26 kez Samsun'da birbirlerine rakip olan iki takımın maçlarının 13'ünde Samsunspor, 3'ünde de Adanaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Samsun'daki 10 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Teknik direktör Önder Karaveli idaresindeki Adanaspor, kupada 3. turda Orduspor 1967'yi 1-0 ile geçerek 4. tura yükselirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor ise Muşspor'u 3-0 yenerek bir üst tura çıkmıştı.

Yarın saat 15.00'te 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Onur Özütoprak, Kemal Mavi ve Cem Özbay hakem üçlüsü yönetecek.

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