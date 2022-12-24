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Spor

Samsunspor: 19 - Adanaspor: 20

Samsunspor - Adanaspor rekabetinde 55. maç yarın oynanacak. Geride kalan 54 müsabakada, Adanaspor'un Samsunspor'a karşı galibiyet sayılarında 20-19 üstünlüğü bulunuyor.

IHA24 Aralık 2022 Cumartesi 13:56 - Güncelleme:
Samsunspor: 19 - Adanaspor: 20
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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Adanaspor, tarihlerindeki 55. randevuya çıkacak.

Samsunspor ile Adanaspor daha önce 54 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 19'unu Samsunspor, 20'sini ise Adanaspor kazandı. İki takım arasında oynanan 15 maç da beraberlikle sonuçlandı. Samsun'daki maçlarda Samsunspor'un 14 galibiyeti bulunurken, Adanspor'un 3 galibiyeti bulunuyor. Karadeniz'deki 10 maçta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Adanaspor bu sezon ligde 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 18 puan toplayabildi. Rakip filelere 26 gol gönderen Adanaspor, kendi kalesinde ise 28 gol gördü. Deplasmanda 8 maça çıkan Adanaspor, bu maçlarda galibiyet yüzü göremezken sadece 2 puan toplayabildi.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 29 puan toplayabildi. Rakip filelere 26 gol gönderen Samsunspor, kalesinde ise 14 gol gördü. İç sahada 8 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

25 Aralık Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Deniz Kayatepe, Oğuz Kaan Çalışır ve Bersan Duran hakem üçlüsü yönetecek.

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