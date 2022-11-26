Samsunspor: 4 - Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında birbirine rakip olacak Samsunspor ile Ankara Keçiörengücü tarihlerindeki 10. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Ankara Keçiörengücü bu zamana kadar 9 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 4'ünü Samsunspor, 2'sini Ankara Keçiörengücü kazandı ve 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da 5 kez birbirlerine rakip olan iki takım birbirlerine karşı 1'er kez kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Samsunspor rakibine karşı en son deplasman galibiyetini 32 yıl önce 1990 yılının Kasım ayında aldı. Kırmızı-beyazlılar o tarihten bu yan Ankara'da oynadığı 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayamadı.

Ankara Keçiörengücü bu sezon ligde oynadığı 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Rakip filelere 25 gol atan Keçiörengücü, kendi kalesinde ise 18 gol gördü. Ligde kendi sahasında 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Ankara temsilcisi, içeride oynadığı maçlarda rakip filelere 9 gol atarken, kendi kalesinde ise 10 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Rakip filelere 19 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 12 gol gördü. Deplasmanda 7 maçta mücadele eden Samsunspor bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 9 gol gönderen kırmızı-beyazlılar kendi kalesinde ise 6 gol gördü.

27 Kasım Pazar günü Ankara Aktepe Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar ve Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetecek.