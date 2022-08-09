İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9163
  • EURO
    18,3283
  • ALTIN
    1031.88
  • BIST100
    2782.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor Brezilyalı golcü Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı
Spor

Samsunspor Brezilyalı golcü Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı

Samsunspor, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan takımında forma giyen Brezilyalı santrfor Douglas Tanque'yi transfer etti.

IHA9 Ağustos 2022 Salı 14:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonki 16. transferini hücum bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Douglas Tanque. Kulübümüz, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Tam adı Douglas Willian Da Silva Souza Tanque olan 28 yaşındaki futbolcu, Guaratingueta'da başladığı futbol kariyerinde sırasıyla Corinthians, Ponte Preta, Penapolense, Thespa Kusatsu Gunma, Cafetaleros De Tapachula, Albirex Niigata, Paços De Ferreira, Khor Fakkan formaları giydi. Profesyonel futbol kariyerinde 192 maça çıkan Douglas Tanque, 55 kez gol atma başarısı gösterdi.

7 ÜLKE 4 FARKLI KITADA TOP KOŞTURDU

Tanque, Samsunspor'da forma giyerek kariyerindeki 7. farklı ülkede top koşturmuş olacak. Tanque ayrıca Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında top koşturan nadir futbolculardan biri olarak da dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.