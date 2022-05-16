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Spor

Samsunspor, Çağdaş Atan'dan vazgeçti

Samsunspor Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan'la anlaşamadıklarını duyurdu.

IHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Samsunspor Kulübü'nden görüşmelerin son durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Çağdaş Atan ile devam eden görüşmelerimiz neticesinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle karşılıklı iyi niyet çerçevesinde anlaşılarak görüşmelerimiz sonlandırılmıştır. Çağdaş Atan'a gösterdikleri anlayış için teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Genç teknik direktör Çağdaş Atan son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'da görev yapmıştı.

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