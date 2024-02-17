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Spor

Samsunspor deplasmanda Gaziantep FK'nin konuğu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
Samsunspor deplasmanda Gaziantep FK'nin konuğu
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 29 puanlı 3 takım arasında averajla 13. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi yenerek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Samsun ekibinde sarı kart cezalısı Olivier Ntcham kamp kadrosunda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Youssef Ait Benasser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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