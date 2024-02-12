Samsunspor evinde 2 golle galip!

Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90. dakikada Arbnor Muja attı.

Samsunspor, bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra kazandı. Sergen Yalçın yönetimine iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor ise oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. (Fenerbahçe lig, Beşiktaş kupa)

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 29 puana yükseldi. Antalyaspor, 34 puanda kaldı.

Samsunspor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.