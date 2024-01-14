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Spor

Samsunspor evinde 3 puanı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

14 Ocak 2024 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Samsunspor evinde 3 puanı aldı!
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 2-0 kazanırken goller; 4. dakikada Rick van Drongelen ve 36. dakikada Carlo Holse'den geldi.

Sivasspor'da Fode Koita 60 dakikada direkt kırmızı kartla, Samsunspor'da ise Landry Dimata 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte iç sahada oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Samsunspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Sivasspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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