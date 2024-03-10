İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, evinde Ankaragücü'nü tek farkla geçti!
Spor

Samsunspor, evinde Ankaragücü'nü tek farkla geçti!

Samsunspor, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte başkent ekibinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

10 Mart 2024 Pazar 18:06 - Güncelleme:
Samsunspor, evinde Ankaragücü'nü tek farkla geçti!
ABONE OL

Süper Lig'in 29. haftasında Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor, 12. dakikada Carlo Holse ile öne geçti. Ankaragücü, bu gole Alim Öztürk'ün 14. dakikada kendi kalesine attığı golle cevap verdi. Samsunspor 83'te Olivier Ntcham'ın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Ankaragücü'nün galibiyet hasreti Samsunspor maçıyla devam etti. Başkent ekibi ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 36 puana yükseldi. Ankaragücü, 30 puanda kaldı.

Samsunspor, ligde gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.