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Spor

Samsunspor, evinde tek golle güldü!

Trendyol Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

6 Ocak 2024 Cumartesi 21:07 - Güncelleme:
Samsunspor, evinde tek golle güldü!
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Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Ercan Kara attı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, takımın başında 3. lig maçına çıkan Şota Arveladze ile 3. maçında da puan alamadı.

Samsunspor, 18 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.

Samsunspor ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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