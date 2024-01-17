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Spor

Samsunspor gözüne Fenerbahçe'nin 3 yıldızını kestirdi

Transfer yasağının ertelenmesinin ardından hemen harekete geçen Samsunspor, Fenerbahçe'nin 3 yıldız ismi Mert Hakan Yandaş, King ve Batshuayi için ilk teması kurdu.

Sabah17 Ocak 2024 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
Samsunspor gözüne Fenerbahçe'nin 3 yıldızını kestirdi
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Transfer yasağı bu dönem için kalkan Karadeniz ekibi Samsunspor'da müjdeli haberin ardından gözler transfere çevrildi. Ligde düşmeme mücadelesi veren şimşeklerde Başkan Yüksel Yıldırım'ın, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiği öğrenildi.

MERT HAKAN, KING VE BATSHUAYI'YE KANCA

Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş, King ve Batshuayi için ilk teması kurduğu bildirildi.

Özellikle Belçikalı yıldız golcü Batsman lakaplı Batshuayi konusunda ısrarcı olan Yıldırım'ın, bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la da görüştüğü belirtildi.

DİĞER ADAY UMUT BOZOK

Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibi, santrfor transferinde Trabzonspor'dan Umut Bozok için de nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.

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