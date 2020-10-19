Samsunspor ile Eskişehirspor 49. randevuda

IHA 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:59

Samsunspor ile Eskişehirspor resmi olarak daha önce 48 karşılaşmada birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 21’ini Eskişehirspor, 13’ünü de Samsunspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 14 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. 2 takım daha önce Eskişehir’de ise 24 defa karşılaştı. Ev sahibi Eskişehirspor, kendi sahasında oynadıkları maçta rakibi Samsunspor’a büyük üstünlük kurdu. 24 maçın 16’sını kazanan Es-es, sadece 1 mağlubiyet aldı ve 7 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Son hafta kendi sahasında üzücü bir mağlubiyet alan Samsunspor ise Eskişehirspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Kırmızı-beyazlılar Eskişehir karşısındaki son deplasman galibiyetini 20 Mart 1988 tarihinde aldı. Rakibini 2-1 yenen Samsunspor, o sezon ligi Galatasaray, Beşiktaş ve Malatyaspor’un ardından 4’üncü sırada bitirmişti.

Eskişehirspor-Samsunspor karşılaşması 20 Ekim Salı günü saat 19.00’da Yeni Eskişehir Stadyumu’nda yapılacak. Karşılaşmayı hakem Halil Arslan yönetecek.