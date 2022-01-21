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Spor

Samsunspor, Kocaelispor'u farklı yendi

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

21 Ocak 2022 Cuma 21:53 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 21:53
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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Kocaelispor'u 3-0 yendi.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Ogün Kamacı

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman (Dk. 61 Tolcay Ciğerci), Tomane (Dk. 77 Ali Kılıç), Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 85 Berk Taşkın) , Fofana (Dk. 77 Melih Okutan), Osman Çelik

KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş (Dk. 46 Berkay Tolga Dabanlı), Musa Nizam (Dk. 72 Alpay Çelebi), İlyas Kubilay Yavuz (Dk.61 Yiğitali Bayrak), Mandjeck, Semih Karadeniz, Diop, Pereira (Dk. 46 Samed Ali Kaya), Mehmet Yılmaz, Rasheed (Dk. 72 Denizalp Özdemir)

GOLLER: Dk. 37 Tomane, Dk. 42 Mandjeck (Kendi kalesine), Dk. 74 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor),

KIRMIZI KART: Dk. 38 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor)

SARI KART: Dk. 86 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor)

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