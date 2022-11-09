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Spor

Samsunspor kupada Adanaspor'u 4 golle evine gönderdi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 4-0 yenerek 5. tura yükseldi.

9 Kasım 2022 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Samsunspor kupada Adanaspor'u 4 golle evine gönderdi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada defanstan kaptığı topta ani bir şut çıkartan Nuno'nun vuruşunda kaleci Aykut parmak ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Ali Kaan'ın pasında Tanque 25 metreden vurduğu sert şutta meşin yuvarlak kaleciyi geçerek gol oldu. 1-0

38. defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Polat, meşin yuvarlağı kaleci Ahmet'in üzerinden filelere yolladı. 2-0

55. dakikada kaleci Ahmet'ten kurtulan Harris'in ortasına iyi yükselen Tanque'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

70. dakikada Tetteh kaleciyle karşı kaldığı pozisyonda kaleci Aykut'u çalımlayamayarak yerde kaldı.

79. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Laura, kaleci Ahmet'i geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Cem Özbay

Ylıport Samsunspor: Aykut Özer, Berk Taşkın, Cihan Kahraman (Dk. 83 Alper Efe Pazar), Muhammet Ali Özbaskıcı, Ali Kaan Güneren (Dk. 63 Celil Yüksel), Enes Albak, Şener Kaya, Harris (Dk. 83 Yunus Emre Yıldız), Bedirhan Çetin, Polat Yaldır, Tangue (Dk. 63 Laura)

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Yiğithan Güveli, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Metehan Mustafa Mollaoğlu), Ferdandes, Miran Ağırbaş, Özcan Aydın (Dk. 60 Hakkı Türer), Jallow (Dk. 46 Tetteh), Enes Sağlık, Ferhat Katipoğlu (Dk. 73 Berkan Güner), Mehmet Sefa Etöz (Dk. 60 Hakan Yeşil), İbrahim Aksu

Goller: Dk. 17 ve 55 Tangue, Dk. 38 Polat Yaldır, Dk. 79 Laura (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 20 Yiğithan Güveli (Adanaspor)

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